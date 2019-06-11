Антонов встретится с заместителем Помпео

Заместитель генерального секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с российским послом Анатолием Антоновым.

Согласно ежедневному расписанию встреч Госдепа США, Антонов и Хейл проведут рабочий обед в Вашингтоне в 20:00 по московскому времени.

Отмечается, что встреча будет для прессы закрытой. При этом ее тема не уточняется. Госдеп и посольство РФ в редких случаях публикуют сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч.

Глава пресс-службы российского дипломатического представительства Николай Лахонин подтвердил ТАСС, что 11 июня состоится встреча Хейла и Антонова.

Ранее Антонов сообщил, что Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).