Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

 Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ
Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

 Додон выдминул Демпартии условия, которые ранее она предлагала РФ

Додон выдминул Демпартии условия, которые ранее она предлагала РФ
Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

 США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

 Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ
Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

 Додон выдминул Демпартии условия, которые ранее она предлагала РФ

Додон выдминул Демпартии условия, которые ранее она предлагала РФ
Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

Российские власти изменят правила вывоза детей за границу

 США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

США направили в Лондон официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
6:09   11 Июня 2019
Весь мир

Антонов встретится с заместителем Помпео

Антонов встретится с заместителем Помпео

Заместитель генерального секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с российским послом Анатолием Антоновым.

Согласно ежедневному расписанию встреч Госдепа США, Антонов и Хейл проведут рабочий обед в Вашингтоне в 20:00 по московскому времени.

Отмечается, что встреча будет для прессы закрытой. При этом ее тема не уточняется. Госдеп и посольство РФ в редких случаях публикуют сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч.

Глава пресс-службы российского дипломатического представительства Николай Лахонин подтвердил ТАСС, что 11 июня состоится встреча Хейла и Антонова.

Ранее Антонов сообщил, что Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#антонов #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...