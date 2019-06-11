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Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

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Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

 Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

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5:40   11 Июня 2019
Россия

Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Минобороны РФ закупит 98 веротолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Минобороны РФ закупит около сотни модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в обозримой перспективе МО РФ планирует подписать серию масштабных контрактов на закупки военной техники различных типов, которые будут выполняться до конца текущей государственной программы вооружения (2018-2027 годы).

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ якобы отказалось закупать Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за его высокой цены. Позже замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что военное ведомство и «Вертолеты России» договорились о стоимости. При этом он отмечал, что стороны обсуждали объем первого контракта - 6 или 18 винтокрылых машин.

Ми-28НМ - всепогодный ударный вертолет нового поколения. Машина способна выполнять широкий спектр военных задач.

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Автор: Олег Королев

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