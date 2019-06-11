США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

Вашингтон призвал Сербию и Косово к диалогу к двадцатой годовщине бомбардировок Югославии. Об этом заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Отмечается, что США видят в качестве единственного пути диалог между соседями, направленный на нормализацию отношений и выстраивающий дорогу к тому, чтобы Сербия и Косово заняли место в евроатлантическом сообществе. По его словам, это единственный путь к независимости.

Представитель Белого дома призвал призвал Приштину и Белград удвоить усилия по достижению соглашения о взаимном признании. Он отметил, что приверженность мирному будущему требует отказа Косово и Сербии от «экстремистской риторики и исторического ревизионизма».

В вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Косова и сербских военных привело к бомбардировкам НАТО Югославии (на тот момент состоявшей из Сербии и Черногории). В феврале 2008 года косово-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили свою независимость от Сербии.