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США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

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Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

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США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

Покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщает WSJ

Покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщает WSJ
5:14   11 Июня 2019
Весь мир

США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

США в годовщину бомбардировок Югославии призвали Косово и Сербию к диалогу

Вашингтон призвал Сербию и Косово к диалогу к двадцатой годовщине бомбардировок Югославии. Об этом заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Отмечается, что США видят в качестве единственного пути диалог между соседями, направленный на нормализацию отношений и выстраивающий дорогу к тому, чтобы Сербия и Косово заняли место в евроатлантическом сообществе. По его словам, это единственный путь к независимости.

Представитель Белого дома призвал призвал Приштину и Белград удвоить усилия по достижению соглашения о взаимном признании. Он отметил, что приверженность мирному будущему требует отказа Косово и Сербии от «экстремистской риторики и исторического ревизионизма».

В вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Косова и сербских военных привело к бомбардировкам НАТО Югославии (на тот момент состоявшей из Сербии и Черногории). В феврале 2008 года косово-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили свою независимость от Сербии.

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Автор: Олег Королев
#сша #сербия #косово

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