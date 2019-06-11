Покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщает WSJ

Убитый в Малайзии сводный брат северокорейского лидера КНДР Ким Чен Нам был информатором ЦРУ, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Ким Чен Нам поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным лицом из ЦРУ. Также он провел несколько дней на курортном острове Лангкави, где встретился с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения. Об этом заявляла полиция в ходе суда над обвиняемыми в убийстве.

Ряд бывших американских должностных лиц сообщили, что проживающий в основном в китайском анклаве Макао Ким Чен Нам почти наверняка мог контактировать со службами безопасности других стран, в особенности - КНР.

Ким Чен Нам, брат действующего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года.