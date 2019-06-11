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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники

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4:03   11 Июня 2019
Весь мир

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два хуситских беспилотника, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на официального представителя воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы через подконтрольный им телеканал заявили, что предприняли атаку беспилотников на саудовскую авиабазу мени короля Халеда.

По словам аль-Малики, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку и сбили два беспилотника, направленных хуситами в сторону приграничного города Хамис Мушит.

Он отметил, что хуситы не перестают предпринимать «отчаянные безрезультатные попытки» нападений на жизненно важные объекты Саудовской Аравии.

В мае йеменские мятежники нанесли удары с БПЛА по насосным станциям на центральном саудовском нефтепроводе. В результате прокачка нефти была на некоторое время приостановлена.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #хуситы

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