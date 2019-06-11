Силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили два хуситских беспилотника, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на официального представителя воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы через подконтрольный им телеканал заявили, что предприняли атаку беспилотников на саудовскую авиабазу мени короля Халеда.

По словам аль-Малики, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку и сбили два беспилотника, направленных хуситами в сторону приграничного города Хамис Мушит.

Он отметил, что хуситы не перестают предпринимать «отчаянные безрезультатные попытки» нападений на жизненно важные объекты Саудовской Аравии.

В мае йеменские мятежники нанесли удары с БПЛА по насосным станциям на центральном саудовском нефтепроводе. В результате прокачка нефти была на некоторое время приостановлена.