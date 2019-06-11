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3:42   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице в Одессе

Пожар с жертвами произошел в здании одесской психбольницы, сообщает государственная служба Украины по ЧС.

По информации ведомства, в понедельник вечером загорелось здание, расположенное на улице Академика Воробьева. Огонь охватил крышу одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы №1.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огонь был ликвидирован спустя полтора часа.

Спасатели вызволили из больницы 15 человек. Четверо из них погибли, не приходя в сознание. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии и имеют признаками отравления угарным газом. Двое из них погибли.

Всего жертвами пожара стали шестеро человек.

В связи с инцидентом президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать госкомиссию для расследования пожара в одесской психиатрической больнице.

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Автор: Олег Королев
#пожар #одесса #психбольница

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