Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что стороны обсуждают актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве год назад.

Подчеркивается, что стороны дали положительную оценку совместной работы по развитию связей в различных областях.

В Кремле заявили, что при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе с обеих сторон отмечена важность сохранения стабильности и безопасности. Инициатором разговора стала эмиратская сторона. Также они условились о продолжении личных контактов.