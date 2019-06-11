Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую ОС «Аврора» из-за санкций США. Об этом пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на источники.

Один из собеседников, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй».

Отмечается, что данная тема обсуждалась в преддверии ПМЭФ. Так, этот вопрос поднимали исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков, а также президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В Huawei и в российской госкорпорации не подтвердили информацию переговорах.

Huawei внесена в черный список Минторга США как компания, «вовлеченная в деятельность, противоречащую национальной безопасности».

Разработкой операционной системы «Аврора», создаваемой на базе финской Sailfish, занимаются в «Ростелекоме».