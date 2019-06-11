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Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

 Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

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2:54   11 Июня 2019
Россия

Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

Huawei установит российскую операционную систему на свои смартфоны, сообщают СМИ

Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую ОС «Аврора» из-за санкций США. Об этом пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на источники.

Один из собеседников, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй».

Отмечается, что данная тема обсуждалась в преддверии ПМЭФ. Так, этот вопрос поднимали исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков, а также президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В Huawei и в российской госкорпорации не подтвердили информацию переговорах.

Huawei внесена в черный список Минторга США как компания, «вовлеченная в деятельность, противоречащую национальной безопасности».

Разработкой операционной системы «Аврора», создаваемой на базе финской Sailfish, занимаются в «Ростелекоме».

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Автор: Олег Королев
#аврора #huawei

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