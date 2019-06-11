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2:36   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Додон выдминул Демпартии условия, которые ранее она предлагала РФ

Додон выдминул Демпартии условия, которые ранее она предлагала РФ

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что на переговорах с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком предлагал ему подписать договор о введении особого статуса Приднестровья, который глава политического объединения сам ранее продвигал.

Ранее местный телеканал Publika TV опубликовал видеозаписи процесса переговоров между Додоном и Плахотнюком. Позже Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве и выступила с требованием его отставки. В ДМП также заявили, что президент предложил лидеру Демпартии неприемлемые условия. На опубликованных видео речь идет о введении особого статуса для Приднестровья.

Додон в связи с инцидентом заявил, что данное предложение озвучивал сам Плахотнюк в 2016 году. По его словам, задача состояла в том, чтобы лидер ДМП подписал документ, который предлагал сам.

По словам президента Молдавии, он намеренно ввел в заблуждение Плахотнюка, потому что был уверен, что видеозаписи позже будут опубликованы. При этом он подчеркнул, что видеозапись, в которой упоминается финансирование партии социалистов РФ, является монтажом.

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Автор: Олег Королев
#молдавия #додон #приднестровье

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