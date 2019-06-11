Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член «Единой России» Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости».

Смерть депутата подтвердил в Instagram депутат Госдумы Виталий Милонов. Он опубликовал фото с Зеленковым и попрощался в своем посте с умершим. Он отметил, что смерть депутата была скоропостижной, точные причины пока неизвестны.

Зеленков с 2016 года являлся депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по двадцать первому одномандатному избирательному округу. Народный избранник был членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству госвласти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Паавел Зеленков окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он был избран главой муниципального округа Звездное в 2006 году.