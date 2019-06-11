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Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

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Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

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1:58   11 Июня 2019
Россия

Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член «Единой России» Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости».

Смерть депутата подтвердил в Instagram депутат Госдумы Виталий Милонов. Он опубликовал фото с Зеленковым и попрощался в своем посте с умершим. Он отметил, что смерть депутата была скоропостижной, точные причины пока неизвестны.

Зеленков с 2016 года являлся депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по двадцать первому одномандатному избирательному округу. Народный избранник был членом бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по устройству госвласти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Паавел Зеленков окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Он был избран главой муниципального округа Звездное в 2006 году. 

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Автор: Олег Королев
#заксобрание спб #павел зеленков

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