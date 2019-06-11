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Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

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1:41   11 Июня 2019
Весь мир

Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на «провокации противника» ради установления режима тишины. В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовных дел из-за предложения запретить открывать ответный огонь и снять блокаду.

Порошенко в эфире украинского телевидения заявил, что «находит сенсационной» фразу о блокаде Донбасса. По его словам, речь идет о его ответственном решении, которое было принято после введения рублевой зоны в ЛНР и ДНР, а также национализации ими предприятий.

В ноябре 2014 года Порошенко подписал документ, который прозвали как «указ об экономической блокаде». Согласно нему, неподконтрольной Киеву территории Донбасса вывели госучреждения, банки и тюрьмы.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #донбасс #украина

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