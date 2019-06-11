Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на «провокации противника» ради установления режима тишины. В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовных дел из-за предложения запретить открывать ответный огонь и снять блокаду.

Порошенко в эфире украинского телевидения заявил, что «находит сенсационной» фразу о блокаде Донбасса. По его словам, речь идет о его ответственном решении, которое было принято после введения рублевой зоны в ЛНР и ДНР, а также национализации ими предприятий.

В ноябре 2014 года Порошенко подписал документ, который прозвали как «указ об экономической блокаде». Согласно нему, неподконтрольной Киеву территории Донбасса вывели госучреждения, банки и тюрьмы.