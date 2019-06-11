Посол РФ в Сирии назвал обвинения США по Идлибу частью информационной войны

Обвинения стран запада в адрес Сирии и России в якобы нанесении ударов по жителям Идлиба являются частью информационной войны. Об этом заявил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что есть некие «слухи», будто РФ, Иран и САР наносят удары по провинции. Он потребовал «остановить атаки» и напомнил, что США готовы нанести авиаудары по Сирии.

Ефимов отметил, что РФ и сирийские власти неоднократно заявляли, что удары в Идлибе наносятся по террористической инфраструктуре. По его словам, поскольку страны запада не могут повлиять на успехи российских ВКС и сирийской армии, они ищут предлоги для предотвращения успеха.

Посол подчеркнул, что поддерживаемые извне террористы не смогли победить, поэтому сейчас для помощи им ведется информационная война и вводятся санкции против Сирии.