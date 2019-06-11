Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20

Американский президент Дональд Трамп обсудит на встрече с японским премьером Синдзо Абэ обсужит денуклеаризацию Северной Кореи, сообщил официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

По его словам, на встрече лидеров в рамках саммита G20 будет обсуждаться координация в полной верифицируемой денуклеаризации Пхеньяна, а также трехстороннее сотрудничество с Сеулом.

Также представитель внешнеполитического ведомства США напомнила, что после саммита «двадцатки» 28-29 июня в Осаке Трамп отправится с визитом в Сеул, где также обсудит вопрос о денуклеаризации КНДР.

Седьмого июня в ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын проведут встречу по северокорейской ядерной программе. Он отметил, что Москва будет всячески способствовать их встрече.