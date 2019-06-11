Ситуацию с Иваном Голуновым оппозиция использует для «раскачивания лодки», пишут СМИ

Оппозиция использует произошедшие с журналистом издания «Медуза» Иваном Голунововым как способ «раскачать лодку. Об этом пишет ФАН.

Во всевозможных СМИ, соцсетях и Telegram-каналах распространилась сведения о том, что полиция якобы подкинула Голунову наркотики, тем самым сфальсифицировав возбуждение уголовного дела по статье 228 УК РФ.

Оппозиционные деятели решили воспользоваться ситуацией и разбавить повестку «экспертными» высказываниями: продвигая мнения, которые влияют на настроения людей. ФАН задается вопросом, почему журналисты поддержали именно Голунова, ведь истории с другими людьми не вызывают такого же резонанса.

Агентство приводит аналогичные инциденты, которые не вызвали протестов. Так, в первом случае взрослым детям актера Валерия Лущевского полицейские могли подкинуть таблетку в машину. Произошедшее попало на видео. После того, как беременная дочь актера устроила скандал, ампула таким же странным образом исчезла.

Во втором случае инцидент произошел в петербуржцем Евгением Романовым, страдающим шизофренией. У мужчины якобы нашли пакетик с наркотиками. Он умер в сизо через полгода, поскольку врачи не смогли диагностировать патологию сердца и назначили Евгению сильные нейролептики. Мать погибшего потребовала компенсацию в размере трех миллионов рублей, однако суд назначил только 200 тысяч рублей.

Третий случай, не вызвавший никакого резонанса, произошел также в 2017 году. Специальный корреспондент «Медузы» Илья Жегулев, активно выступающий в поддержку Голунова, рассказал про своего брата. Мужчину задержали с 26 граммами гашиша, при этом позже в квартире были найдены еще 100 граммов, а также весы. В ходе судебного процесса защита настаивала на подбрасывании наркотиков. Подсудимый признал, что употреблял, но не продавал. Леонида Жегулева суд признал виновным в хранении наркотиков и приговорил к трехлетнему сроку в колонии.

ФАН задается вопросом, почему журналисты поддерживают именно Голунова, когда множество аналогичных дел остаются неосвещенными. Предполагается, что за организацией этого стоит какая-то третья сила - так, 12 июня оппозиция уже организует несогласованную массовую акцию в поддержку задержанного за наркотики журналиста «Медузы».