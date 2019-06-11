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0:20   11 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Имущество Порошенко может быть арестовано в июне

Имущество Порошенко может быть арестовано в июне

Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в текущем месяце, заявил экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, на начальной стадии Государственное бюро расследований Украины инициировало расследование. Портнов уточнил, что ведомство в своих ходатайствах ставит, чтобы уже в июне все активы, недвижимость и деньги Порошенко были арестованы.

Юрист уточнил, что у бюро нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора.

Ранее ГБР Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко ряд уголовных дел. В свою очередь тот заявил, что не боится расследования.

Накануне Шевченковский районный суд Киева обязал следователей ГБРУ завести дело на Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина #гбр

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