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22:50   10 Июня 2019
Россия

Алибасов-младший опроверг информацию о внутреннем кровотечении у отца

Алибасов-младший опроверг информацию о внутреннем кровотечении у отца

Сын Бари Алибасова опроверг сообщения об открывшемся внутреннем кровотечении у продюсера. Об этом пишет «360».

Он убежден, что такая информация могла появиться в СМИ после выхода передачи «Пусть говорят», в студии которой гостья рассказала о похожем случае, который произошел с ее матерью.

Сын Алибасова заявил, что его состояние стабильное, но есть риск того, что циркулярный ожог в пищеводе может действительно вскрыться и привести к летальному исходу. Продюсер находится под пристальным присмотром врачей. 

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с отравлением. Врачи диагностировали у него ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка. По последним данным, продюсер перепутал бутылки с жидкостью для прочистки труб «Крот» и соком. Его состояние стабильно тяжелое, он находится в медикаментозном сне.

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Автор: Виктория Разумовская
#культура #общество #алибасов

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