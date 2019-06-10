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Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

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Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене
21:49   10 Июня 2019
Весь мир

Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

Миграция при действенном управлении может положительно влиять на экономику страны, в которой проживают мигранты и беженцы. Такое мнение выразил вице-президент Турции Фуат Октай на открытии 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве.

По его словам, положение значительно ухудшают стереотипы, ксенофобия и дискриминация.

«Если управлять ею эффективно, миграция может создать взаимовыгодную ситуацию для мигрантов и государств, которые их принимают», — сказал Октай.

Он подчеркнул, что власти должны создавать необходимые условия для проживания мигрантов и бороться с негативным к ним отношением. Октай добавил, что конфликт в Сирии привел к появлению большого числа беженцев. Четыре миллиона из них находятся сейчас в Турции. Анкара потратила на финансовую поддержку этих людей 37 миллиардов долларов.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #турция #общество #миграция

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