Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

Миграция при действенном управлении может положительно влиять на экономику страны, в которой проживают мигранты и беженцы. Такое мнение выразил вице-президент Турции Фуат Октай на открытии 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве.

По его словам, положение значительно ухудшают стереотипы, ксенофобия и дискриминация.

«Если управлять ею эффективно, миграция может создать взаимовыгодную ситуацию для мигрантов и государств, которые их принимают», — сказал Октай.

Он подчеркнул, что власти должны создавать необходимые условия для проживания мигрантов и бороться с негативным к ним отношением. Октай добавил, что конфликт в Сирии привел к появлению большого числа беженцев. Четыре миллиона из них находятся сейчас в Турции. Анкара потратила на финансовую поддержку этих людей 37 миллиардов долларов.