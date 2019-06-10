Вертолет рухнул в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка на Манхеттене упал вертолет. Об этом сообщают в понедельник власти города.

BREAKING: VIDEO SHOWS HELICOPTER FLYING ERRATICALLY MOMENTS BEFORE CRASHING IN MANHATTAN #NewYork #Manhatten pic.twitter.com/dtYd7D2SSv — Breaking News (@7billionpeoples) June 10, 2019

По информации издания The Us Posts‏, летательное средство врезалось в верхнюю часть здания в центре Манхэттена. Отмечается, что вертолет на момент падения заходил на посадку.

Местная полиция просит граждан избегать района 51-й и 7-й авеню в связи с ЧП. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. CBS сообщает об одном погибшем.