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 Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене

Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене
21:23   10 Июня 2019
Весь мир

Вертолет рухнул в центре Нью-Йорка

Вертолет рухнул в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка на Манхеттене упал вертолет. Об этом сообщают в понедельник власти города.

По информации издания The Us Posts‏, летательное средство врезалось в верхнюю часть здания в центре Манхэттена. Отмечается, что вертолет на момент падения заходил на посадку.

Местная полиция просит граждан избегать района 51-й и 7-й авеню в связи с ЧП. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. CBS сообщает об одном погибшем.

 

 

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Автор: Алла Ларионова
#вертолет #сша #нью-йорк #чп

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