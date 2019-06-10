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21:39   10 Июня 2019
Политика

Чего ждать России от нового президента Казахстана

Чего ждать России от нового президента Казахстана

На выборах президента Казахстана одержал победу Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70,96% голосов избирателей, сообщил ЦИК. Инаугурация президента пройдет в среду, 12 июня.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов не удивился итогам выборов. Политолог прогнозирует преемственность политического курса Нурсултана Назарбаева, которая заметна во всех компонентах внутренней и внешней политики нового президента. Казахстан останется главным союзником России по всем договорам и позициям.

«Все политические и экономические отношения, которые сложились между двумя странами в настоящее время будут укрепляться. Токаев для России не чужой человек. Он давно дружит с нашей страной. Новый президент не только продолжит политический курс Назарбаева, но и будет его укреплять. Основа отношений: дружба, добрососедство и союз — будет развиваться. Первые заявления и встречи с российским правительством наглядно свидетельствуют об этом», — полагает Шаповалов.

Говорить о политических отношениях без трений политолог не берется. Токаев будет в первую очередь отстаивать интересы своей страны. Связывает это с тем, что Казахстан сейчас является государством с успешно развивающейся экономикой.

Чего ждать России от нового президента Казахстана

«Динамика экономического развития, как при Назарбаеве, сохранится. Сейчас необходимо дать ответ на главный вопрос — это социальная справедливость. Я думаю, что новый президент понимает эти проблемы и в состоянии их решить», — уверен политолог.

Избранный президент Токаев имеет давние отношения не только с Россией, но и с Китаем. Данные стратегии будут сохранены во внешней политике Казахстана. Государство стремиться привлечь Китай в качестве партнера. На дружественные отношения нацелен и председатель Китая Си Цзиньпин.

Касым-Жомарт Токаев станет вторым в истории президентом Казахстана. Именно он предложил переименовать столицу — Астану в честь предшественника Нурсултана Назарбаева.

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Автор: Валерия Крутецкая
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