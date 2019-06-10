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21:09   10 Июня 2019
Россия

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов. 

Он возглавил производство с 1 июня, сменив на своем посту Герхарда Хильгерта. 

Ширинов заявил, что для него большой честью стало приглашение присоединиться к компании Aurus.

«Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу», — сказал он.

По словам Ширинова, перед компанией стоит серьезная задача по развитию проекта Aurus для увеличения объема выпуска автомобилей, создания сети продаж и сервисной поддержки клиентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#автопром #уаз #aurus #ширинов

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