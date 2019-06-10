Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Он возглавил производство с 1 июня, сменив на своем посту Герхарда Хильгерта.

Ширинов заявил, что для него большой честью стало приглашение присоединиться к компании Aurus.

«Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу», — сказал он.

По словам Ширинова, перед компанией стоит серьезная задача по развитию проекта Aurus для увеличения объема выпуска автомобилей, создания сети продаж и сервисной поддержки клиентов.