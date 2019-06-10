Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

 Либеральные СМИ раскачивают ситуацию с наркоторговцем Голуновым, чтобы устроить майдан в России

Либеральные СМИ раскачивают ситуацию с наркоторговцем Голуновым, чтобы устроить майдан в России
Чего ждать России от нового президента Казахстана

Чего ждать России от нового президента Казахстана

 Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов
Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

 Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене

Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

 Либеральные СМИ раскачивают ситуацию с наркоторговцем Голуновым, чтобы устроить майдан в России

Либеральные СМИ раскачивают ситуацию с наркоторговцем Голуновым, чтобы устроить майдан в России
Чего ждать России от нового президента Казахстана

Чего ждать России от нового президента Казахстана

 Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов
Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

Вице-президент Турции заявил, что миграция положительно влияет на экономику

 Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене

Опубликовано видео с места падения вертолета на Манхеттене
21:09   10 Июня 2019
Политика

Десять кандидатов будут бороться за пост премьер-министра Великобритании

Десять кандидатов будут бороться за пост премьер-министра Великобритании

Управляющий комитет британской Консервативной партии сообщил в понедельник вечером, что на должность партийного лидера и премьер-министра страны будут выдвинуты десять кандидатов.

В число претендентов на пост главы правительства входят бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер Палаты общин Андреа Лидс, бывший министр по вопросам выхода страны из Евросоюза Доминик Рааб, министр внутренних дел Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения Мэттью Хэннок, глава Министерства труда и пенсий Эстер Макви и представитель Министерства финансов при Палате общин Марк Харпер.

Букмекеры принимают ставки на победителя избирательной компании, и считают лидерами гонки Джонсона, Ханкта, Гоува и Рааба.

Процесс выборов, как ожидается. Завершится ко второй половине июля, а до того момента работать на посту премьер-министра продолжит Тереза Мэй, которая в минувшую пятницу официально сложила с себя полномочия лидера Консервативной партии.

Десять кандидатов будут бороться за пост премьер-министра Великобритании

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #премьер-министр #выборы #кандидаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...