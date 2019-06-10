Десять кандидатов будут бороться за пост премьер-министра Великобритании

Управляющий комитет британской Консервативной партии сообщил в понедельник вечером, что на должность партийного лидера и премьер-министра страны будут выдвинуты десять кандидатов.

В число претендентов на пост главы правительства входят бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер Палаты общин Андреа Лидс, бывший министр по вопросам выхода страны из Евросоюза Доминик Рааб, министр внутренних дел Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения Мэттью Хэннок, глава Министерства труда и пенсий Эстер Макви и представитель Министерства финансов при Палате общин Марк Харпер.

Букмекеры принимают ставки на победителя избирательной компании, и считают лидерами гонки Джонсона, Ханкта, Гоува и Рааба.

Процесс выборов, как ожидается. Завершится ко второй половине июля, а до того момента работать на посту премьер-министра продолжит Тереза Мэй, которая в минувшую пятницу официально сложила с себя полномочия лидера Консервативной партии.