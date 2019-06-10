Балалаечник из Перми узнал, что группа Queen заметила его кавер на песню The show must go on
Балалаечник Андрей Киряков из Перми рассказал «360», что его каверы продюсирует супруга, от которой исполнитель и узнал, что песню The show must go on в его исполнении запостили на официальных страницах группы Queen в социальных сетях.
«Я узнал о внимании музыкантов Queen только после того, как она мне позвонила и сказала», — сообщил журналистам артист.
В этот момент Киряков находился между Ростовом и Волгоградом. После того, как композиция появилась в профилях группы, знакомые начали звонить российскому музыканту и интересоваться его реакцией. Киряков отметил, что каверы в его исполнении на балалайках уже выкладывали на свои страницы Светлана Лобода и Сергей Жуков