Москалькова призвала разработать закон о противодействии насилию в семье
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о необходимости разработать законопроект, который будет направлен на противодействие насилию в семье.
Рекомендация содержится в докладе уполномоченного по правам человека за 2018 год.
Москалькова рекомендует Совфеду рассмотреть возможность создания ряда федеральных законов, в частности, в сфере «противодействия насилию в семье». Кроме того, она призвала региональные органы власти организовать систему социологического мониторинга в сфере домашнего насилия.
Омбудсмен Татьяна Москалькова проинформировала Путина о резонансном деле журналиста Ивана Голунова, но эта часть разговора состоялась в закрытой части встречи pic.twitter.com/7EaKDPT4iF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 10, 2019