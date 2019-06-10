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20:46   10 Июня 2019
Россия

Москалькова призвала разработать закон о противодействии насилию в семье

Москалькова призвала разработать закон о противодействии насилию в семье

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о необходимости разработать законопроект, который будет направлен на противодействие насилию в семье. 

Рекомендация содержится в докладе уполномоченного по правам человека за 2018 год. 

Москалькова рекомендует Совфеду рассмотреть возможность создания ряда федеральных законов, в частности, в сфере «противодействия насилию в семье». Кроме того, она призвала региональные органы власти организовать систему социологического мониторинга в сфере домашнего насилия.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#совфед #омбудсмен #москалькова #насилие

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