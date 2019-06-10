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20:11   10 Июня 2019
Россия

Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота

Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота

Известный артист и продюсер Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание утром в понедельник, 10 июня. Об этом сообщает канал «360» со ссылкой на его сына.

«Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул»,  — сообщил журналистам Алибасов-младший.

Он отметил, что медики перестали давать артисту препараты, которые погружают его в медикаментозный сон. По расчетам врачей Алибасов уже должен был очнуться, но этого не произошло. Сын артиста отметил, что он и сейчас не просыпается, потому близкие переживают. 

Напомним, Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. Сын продюсера ранее рассказал, что один из ожогов, которые образовались в пищеводе, зарастает неправильно.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #алибасов

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