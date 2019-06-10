«Невские Новости» расстались с журналистом, высказавшимся от лица редакции о деле Голунова

После того, как внештатный сотрудник информагентства «Невские Новости» Олег Дилимбетов позволил себе от лица редакции высказать собственное мнение по поводу задержания спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого заподозрили в распространении наркотиков, руководство издания приняло решение разорвать с ним сотрудничество.

«Мы считаем непрофессиональным эмоциональные поступки журналиста, который не разобрался в ситуации и не видел материалов уголовного дела. Редакция «Невских Новостей» убеждена в том, что обвинять и оправдывать на территории нашей страны может только суд», - говорится в опубликованном заявлении.

Там же отмечается, что на протяжении последних нескольких дней вокруг задержания Голунова наблюдается «серьезная шумиха», в ходе которой высказывается большое количество мнений, зачастую противоположной направленности. Многие из этих высказываний, не содержат в себе конкретных фактов «за» или «против», тем не менее, ярко окрашены эмоционально, что противоречит основным принципам журналистки.

Редакция «Невских Новостей» также подчеркивает, что придерживается единственно возможной позиции, которая заключается в полной и безоговорочной поддержке российского законодательства. Если причастность Ивана Голунова к преступлениям, в которых его обвиняют, будет доказана, ему придется понести заслуженное наказание, а если суд решит, что они невиновен, вопросы возникнут уже к тем, кто его задержал. Однако все это должно происходить строго в рамках российских законов.

«Мы так же просим не считать высказывания сотрудников в социальных сетях и других площадках официальным мнением редакции. Официальная позиция «Невских Новостей» в обращении главного редактора Тимофея Шабаршина», - говорится в заявлении информагентства.

По словам главреда «Невских Новостей», Олег Дилимбетов является талантливым автором и редакция благодарна ему за проделанную ранее работу, однако сейчас сотрудничество с ним будет разорвано из-за поспешных высказываний молодого человека, которые не позволяют продолжать совместную работу.

При этом Тимофей Шабаршин вспомнил и о противоположных случаях, когда журналисты придерживаются диаметральной позиции: