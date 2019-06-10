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 Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер
19:59   10 Июня 2019
Россия

Россия готова участвовать в модернизации Большого адронного коллайдера

Россия готова участвовать в модернизации Большого адронного коллайдера

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. Речь об этом зашла 10 июня на встрече с российскими учеными в Женеве.

По словам Медведева, лишь при объединении усилий возможны прорывные открытия. Россия готова вносить не только научный, но и материальный вклад в это дело.

«Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации Большого адронного коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все деньги для участия во второй фазе мы напрямую сейчас запланировали в бюджете», — сказал премьер.

На вопрос, готова ли Россия сменить статус наблюдателя в ЦЕРН на полноправное членство, Медведев ответил утвердительно.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #наука #женева #коллайдер

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