Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Российский президент Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и принц обсудили двустороннее сотрудничество между нашими странами, а также обменялись мнениями относительно положения дел в Персидском заливе, отметив важность сохранения в регионе безопасности и стабильности.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года», - говорится в сообщении.

Также Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили совместную работу по развитию двусторонних связей в различных областях и договорились поддерживать контакты друг с другом.

При этом в Кремле отметили, что инициатором телефонного разговора стала эмиратская сторона.