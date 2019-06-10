Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

 Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота

Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

 Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер
Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

 Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота

Алибасов ненадолго очнулся и заговорил про кота
Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

 Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский хочет уволить губернаторов 13 областей
Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

 Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер
19:47   10 Июня 2019
Весь мир

Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Путин по телефону обсудил с принцем Абу-Даби вопросы двустороннего сотрудничества

Российский президент Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и принц обсудили двустороннее сотрудничество между нашими странами, а также обменялись мнениями относительно положения дел в Персидском заливе, отметив важность сохранения в регионе безопасности и стабильности.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года», - говорится в сообщении.

Также Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили совместную работу по развитию двусторонних связей в различных областях и договорились поддерживать контакты друг с другом.

При этом в Кремле отметили, что инициатором телефонного разговора стала эмиратская сторона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #кремль #оаэ #абу-даби #принц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...