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19:42   10 Июня 2019
Россия

Беглов рассказал, как соглашения с РЖД помогут повысить комфорт городской среды Петербурга

Беглов рассказал, как соглашения с РЖД помогут повысить комфорт городской среды Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга в эфире программы «Губернаторский эфир» на волнах «Радио России» подвел итоги прошедшего в городе Петербургского международного экономического форума.

В частности, по словам врио, повысить комфорт городской среды в Северной столице помогут властям соглашения с «Российс­кими железными дорогами», заключенные на ПМЭФ. Компания направит 88 миллиардов рублей на новые железнодорожные линии в Петербурге и развитие пригородного сооб­ще­ния.

Беглов рассказал, как соглашения с РЖД помогут повысить комфорт городской среды Петербурга

Кроме того, планируется обновить подвижной состав и строительство автомобильных путепроводов, отметил врио. Также благодаря этому начнет еще больше развиваться дорожная инфраструктура. Уже в 2020 году вместе с инвесторами и федеральным правительством власти Северной столицы приступят к прокладыванию Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали, которая будет проходить через Неву. Также вскоре стартует реконструкция Приморского и Петрозавод­ского шоссе, а на ЗСД появится новая развязка.

«Таким образом, мы будем создавать единый транспортный каркас. Повысим доступность пригородных районов, скорость и безопасность пассажирского сообщения. Разгрузим центр города от автомобилей»,  —  заявил временно исполняющий обязанности главы города.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #ржд #пмэф

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