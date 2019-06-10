Беглов рассказал, как соглашения с РЖД помогут повысить комфорт городской среды Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга в эфире программы «Губернаторский эфир» на волнах «Радио России» подвел итоги прошедшего в городе Петербургского международного экономического форума.

В частности, по словам врио, повысить комфорт городской среды в Северной столице помогут властям соглашения с «Российс­кими железными дорогами», заключенные на ПМЭФ. Компания направит 88 миллиардов рублей на новые железнодорожные линии в Петербурге и развитие пригородного сооб­ще­ния.

Кроме того, планируется обновить подвижной состав и строительство автомобильных путепроводов, отметил врио. Также благодаря этому начнет еще больше развиваться дорожная инфраструктура. Уже в 2020 году вместе с инвесторами и федеральным правительством власти Северной столицы приступят к прокладыванию Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали, которая будет проходить через Неву. Также вскоре стартует реконструкция Приморского и Петрозавод­ского шоссе, а на ЗСД появится новая развязка.