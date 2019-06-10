Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер

Российский премьер Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве и осмотрел Большой адронный коллайдер. В швейцарском городе он проведет два дня, где примет участие в Международной конференции труда.

Кроме того, запланирована встреча Медведева с главой Международной организации труда Гаем Райдером. Также премьер посетит Европейский центр ядерных исследований.

Медведеву показали подробную презентацию об истории создания, современной миссии и перспективах ЦЕРНа, о сотрудниках организации и ее образовательных программах, о сферах применения полученных учеными данных и о перспективах развития. Медведеву также рассказали о международном сотрудничестве в рамках организации, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.

Также глава правительства осмотрел Большой адронный коллайдер.