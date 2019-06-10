Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер
Российский премьер Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве и осмотрел Большой адронный коллайдер. В швейцарском городе он проведет два дня, где примет участие в Международной конференции труда.
Кроме того, запланирована встреча Медведева с главой Международной организации труда Гаем Райдером. Также премьер посетит Европейский центр ядерных исследований.
Медведеву показали подробную презентацию об истории создания, современной миссии и перспективах ЦЕРНа, о сотрудниках организации и ее образовательных программах, о сферах применения полученных учеными данных и о перспективах развития. Медведеву также рассказали о международном сотрудничестве в рамках организации, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.
Также глава правительства осмотрел Большой адронный коллайдер.
Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) @cern и осмотрел Большой адронный коллайдер pic.twitter.com/xzcE9p20rm— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 10, 2019