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19:18   10 Июня 2019
Россия

Суд заочно арестовал бывшего зампреда правительства Ставрополья

Суд заочно арестовал бывшего зампреда правительства Ставрополья

Суд заочно арестовал объявленного в розыск бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мургу. Его подозревают в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник со ссылкой на представителя следственного управления Следственного комитета РФ по краю.

Ранее Мургу объявили в федеральный розыск, а вскоре и в международный.

Следствие выяснило, что экс-зампред правительства региона заявил подрядчику, что разработанный для продвижения товаров производителей сайт не соответствует требованиям. Он потребовал вернуть 3,5 миллиона рублей из тех денег, которые нужно было перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт, якобы для доработки. Однако полученные деньги чиновник похитил.

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Автор: Алла Ларионова
#ставврополье #мурга

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