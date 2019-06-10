Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник, 10 июня, попросил действующего лидера Прокописа Павлопулоса не только распустить парламент, но и назначить досрочные выборы. По его словам, об этом нужно было попросить сразу после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент, на которых с разрывом в 9,3 процента победили оппозициционеры из «Новой демократии».

«После выборов сложилась предвыборная ситуация», — сказал Ципрас.

Премьер-министр отметил, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на экономику Греции. Ранее премьер заявлял, что попросит президента назначить выборы на 7 июля. Сейчас премьер и правительство Греции не уйдут в отставку и продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета по итогам парламентских выборов.