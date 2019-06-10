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18:49   10 Июня 2019
Россия

Депутат Емельянов полагает, что новый КоАП не остановит гонщиков-мажоров

Депутат Емельянов полагает, что новый КоАП не остановит гонщиков-мажоров

Правительство РФ опубликовало новую концепцию Кодекса административных правонарушений, в которой, среди прочего, предлагается ввести дифференцированную систему штрафов. Их размер будет зависеть от доходов нарушителя.

Первый заместитель руководителя Государственной Думы Михаил Емельянов ознакомился с документом и в комментарии «Политике Сегодня» счел его более мягким по сравнению с концепцией, которую предложила «Единая Россия».

«Новый кодекс напоминает возврат к советскому времени. Это далеко не то, что предлагали ранее:  к примеру, приостановление деятельности предприятия сроком до 90 дней. Кодекс станет мягче. При этом будет возможно пересматривать и региональное законодательство, что немаловажно», — рассказал депутат.

Депутат Емельянов полагает, что новый КоАП не остановит гонщиков-мажоров

Размер штрафов, которые распространяются не только на сферу дорожного транспорта, нарушители смогут оплачивать частями. Новый кодекс учитывает размер заработной платы и финансовое положение семьи. Емельянов, впрочем, сомневается, что ужесточение административной ответственности охладит горячие головы тех, кто привык нарушать на дорогах.

«Будет что-то грозить таким людям как Багдасарян? (Мара Багдасарян – скандально известная гонщица, бессрочно лишенная водительских прав — прим. ред.) Это маловероятно, поскольку КоАП никогда не ориентируется на определенную категорию граждан. Например, на детей мажоров и на то, чтобы отдельные люди освобождались от ответственности. Этот раз не исключение», — полагает Емельянов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития разработать концепцию нового кодекса в конце марта. Нынешний КоАП, по мнению Медведева, стал практически неприменимым из-за большого количества норм и поправок, а новый будет понятным и лаконичным. Концепцию разработали представители исполнительной власти, депутаты, сенаторы, представители Верховного суда и юристы.

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Автор: Валерия Крутецкая
#госдума #емельянов #штрафы #коап

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