«Коммунистам России» понравились Сталины из пластилина, вылепленные в Новосибирске

Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович одобрил праздник, посвященный Иосифу Сталину, который провела в Новосибирске КПРФ.

В минувшие выходные в центре Новосибирска, возглавляет который член КПРФ Анатолий Локоть, работали специфические площадки: «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело, и цены снижали», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Кстати, на последней детям предложили слепить вождя из пластилина.

По словам Малинковича, идея перевесила партийную конкуренцию.

«Несмотря на то, что не наша партия проводила праздник, мы приветствуем. Никто детей насильно не загонял. Детей привели родители. Это дело каждой семьи, кого лепить из пластилина. Если там как -то не так слепили, ничего страшного. Главное, чтобы оскорбления не было. Вон люди других взглядов игру придумали «Секс со Сталиным». Даже стыдно обсуждать это. Конечно, мы должны отвечать такими масштабными акциями», — сказал Малинкович «Политике Сегодня».

И призвал КПРФ, имеющую финансирование из госбюджета как парламентская партия, проводить такие праздники в каждом городе. Сами «Коммунисты России» нацелились на Киров.

«Мы в Кирове открыли бюст Сталина небольшой. Пока нет возможности провести такие крупные мероприятия, как в Новосибирске. Но мы представлены в гордуме. Поставили перед властями города вопрос об установки бюста в центре Кирова. Пока он стоит на территории частного центра отдыха. Тогда тоже организуем праздник», — поделился планами Малинкович.

Он добавил, что ежегодно растет число людей в России, отдающих дань уважения Сталину.

о