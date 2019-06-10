Три человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Нижнем Тагиле

Три человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Нижнем Тагиле в понедельник, 10 июня. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Предположительно, из-за хлопка газа вспыхнул пожар в квартирах на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома по улице Черноисточинское шоссе. Сообщалось об одном пострадавшем.

На данный момент на месте ЧП работают следователи СК по Ленинскому району Нижнего Тагила.

По предварительным данным, пострадали три человека (мужчина и две женщины). Информация о состоянии их здоровья сейчас уточняется. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.