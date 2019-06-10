Один человек стал жертвой крушения самолета в Анталье

Одномоторный учебный самолет потерпел крушение в турецком городе Анталья. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил телеканал NTV. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы.

По информации СМИ, авиакатастрофа произошла в районе Манавгат. На место крушения летательного средства уже прибыли машины скорой помощи и спасательные службы.

На минувшей неделе пассажирский самолет, который следовал из Москвы во французский Бордо, вернулся в аэропорт Домодедово. Такое решение экипаж принял из-за срабатывания датчика неисправности шасси.