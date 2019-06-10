«Новапорт» намерен купить контрольный пакет аэропорта Пензы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник, 10 июня, сообщил, что «Новапорт Холдинг» намерен не только купить контрольный пакет аэропорта Пензы, но и построить новый терминал за собственные деньги. По его словам, вход «Новапорта» в инвестиционный проект Пензенской области поможет увеличить количество направлений перевозки россиян в разные города страны.
«В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличились в 3–4 раза», — отметил Белозерцев.
Губернатор Пензенской области на оперативном совещании, где подвели итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме, поручил подчиненным срочно приступить к реализации проекта по реконструкции аэропорта.
Принял участие в пленарном заседании международного эконом.форума #ПМЭФ2019. Президент РФ В.Путин в своём выступлении рассказал о целях и задачах страны на мировой арене. Отметил, что Россия готова к вызовам и к переменам. Призвал всех к широкому, равноправному сотрудничеству. pic.twitter.com/5l2LgiHaE3— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 7 июня 2019 г.