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18:47   10 Июня 2019
Россия

«Новапорт» намерен купить контрольный пакет аэропорта Пензы

«Новапорт» намерен купить контрольный пакет аэропорта Пензы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник, 10 июня, сообщил, что «Новапорт Холдинг» намерен не только купить контрольный пакет аэропорта Пензы, но и построить новый терминал за собственные деньги. По его словам, вход «Новапорта» в инвестиционный проект Пензенской области поможет увеличить количество направлений перевозки россиян в разные города страны. 

«В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличились в 3–4 раза», — отметил Белозерцев.

Губернатор Пензенской области на оперативном совещании, где подвели итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме, поручил подчиненным срочно приступить к реализации проекта по реконструкции аэропорта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #общество #пенза #новапорт

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