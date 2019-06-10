«Новапорт» намерен купить контрольный пакет аэропорта Пензы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник, 10 июня, сообщил, что «Новапорт Холдинг» намерен не только купить контрольный пакет аэропорта Пензы, но и построить новый терминал за собственные деньги. По его словам, вход «Новапорта» в инвестиционный проект Пензенской области поможет увеличить количество направлений перевозки россиян в разные города страны.

«В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличились в 3–4 раза», — отметил Белозерцев.

Губернатор Пензенской области на оперативном совещании, где подвели итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме, поручил подчиненным срочно приступить к реализации проекта по реконструкции аэропорта.