Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на прошедших накануне выборах главы государства, отметив дружественный характер отношений между двумя странами.

О поздравительной телеграмме Си Цзиньпина Касым-Жомарту Токаеву в понедельник сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

«В поздравительной телеграмме председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан — дружественные соседние страны и всесторонние стратегические партнеры по взаимовыгодному сотрудничеству», - говорится в сообщении МИД КНР.

Также, как отмечается, китайский лидер отметил, как важно продолжать развивать двусторонние отношения между странами.

Ранее Косым-Жомарт Токаев, набравший на выборах президента, по данным ЦИК Казахстана, 70,76 % голосов избирателей, заявил, что его инаугурация пройдет 12 июня. Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем поздравил Токаева с победой в ходе телефонного разговора.