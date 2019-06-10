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 Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах
18:44   10 Июня 2019
Весь мир

Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на прошедших накануне  выборах главы государства, отметив дружественный характер отношений между двумя странами.

О поздравительной телеграмме Си Цзиньпина Касым-Жомарту Токаеву в понедельник сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

«В поздравительной телеграмме председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан — дружественные соседние страны и всесторонние стратегические партнеры по взаимовыгодному сотрудничеству», - говорится в сообщении МИД КНР.

Также, как отмечается, китайский лидер отметил, как важно продолжать развивать двусторонние отношения между странами.

Ранее Косым-Жомарт Токаев, набравший на выборах президента, по данным ЦИК Казахстана, 70,76 % голосов избирателей, заявил, что его инаугурация пройдет 12 июня. Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем поздравил Токаева с победой в ходе телефонного разговора.

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Автор: Александр Люблинский
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