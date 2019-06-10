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Зеленский намерен сменить всех губернаторов

Зеленский намерен сменить всех губернаторов

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18:12   10 Июня 2019
Россия

Гособвинение обжалует приговор Захарченко по ключевому эпизоду

Гособвинение обжалует приговор Захарченко по ключевому эпизоду

Приговор Дмитрия Захарченко будет обжалован Гособвинением, сообщает 10 июня RT со ссылкой на прокурора Милану Дигаеву. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее Захарченко приговорили к 13 годам колонии по делу о коррупции и штраф в размере 117 миллионов рублей. Он также был лишен звания. 

«Да, мы обязательно обжалуем приговор в той части, в которой его оправдали», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что по ключевому обвинению Захарченко оправдали. Обвинение требовало от суда приговорить полковника к 15,5 годам колонии и назначить штраф в размере почти 500 миллионов рублей. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #приговор #политика #захарченко

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