Гособвинение обжалует приговор Захарченко по ключевому эпизоду

Приговор Дмитрия Захарченко будет обжалован Гособвинением, сообщает 10 июня RT со ссылкой на прокурора Милану Дигаеву.

«Политика сегодня» напоминает, ранее Захарченко приговорили к 13 годам колонии по делу о коррупции и штраф в размере 117 миллионов рублей. Он также был лишен звания.

«Да, мы обязательно обжалуем приговор в той части, в которой его оправдали», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что по ключевому обвинению Захарченко оправдали. Обвинение требовало от суда приговорить полковника к 15,5 годам колонии и назначить штраф в размере почти 500 миллионов рублей.