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Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

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20:30   10 Июня 2019
Россия

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Представители оппозиции продолжают подогревать скандал вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова, арестованного по подозрению в распространение наркотических средств.

Сегодня, 10 июня, в поддержку корреспондента выступили либеральные СМИ «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК, одновременно опубликовавшие на своих реальных и виртуальных страницах материал «Мы – Иван Голунов».

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Несмотря на то, что Голунов находится всего лишь под домашним арестом пока идет следствие, многие прозападные общественники решили выступить в его защиту. Правда, их действия больше походят на самопиар и дешевый популизм, чем на информационную поддержу арестованного. 

Очевидно, что дело Голунова сейчас используется либералами не ради помощи журналисту «Медузы». Либерально-демократическая демшиза просто хайпится на этом резонансном скандале.

Оппозиция «впряглась» за дилера Голунова ради подготовки беспорядков в России

Вдобавок они стараются обелить и других россиян, замешанных в противозаконных действиях. Так, сейчас оппозиция прилагает массу усилий, чтобы выручить ближайшего соратника блогера Навального Леонида Волкова. Последний опять очутился в полиции из-за своих многократных призывов к несанкционированным протестам.  

По мнению независимого политолога и руководителя Института политических исследований Сергея Маркова, все российские демократы, ратующие за оправдание Голунова, просто работают на будущий российский «майдан». Им без разницы, что на самом деле станет с сотрудником «Медузы», но им надо раскачать лодку российской государственности как можно сильнее. Да и доказательств невиновности Ивана Голунова ни у кого из них нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #наркотики #голунов

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