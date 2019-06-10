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18:00   10 Июня 2019
Россия

Заявки на участие в выборах в Мосгордуму подали девять партий

Заявки на участие в выборах в Мосгордуму подали девять партий

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что девять партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму с начала избирательной компании. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости. 

Он подчеркнул, что избирательная компания идет активно. 

«За пятницу и субботу подали 84 кандидата. К нам поступили заявки уже из 9 партий, часть из них провели конференции. Четыре партии представили списки», — заявил Горбунов.

Действующие депутаты Московской городской думы — Людмила Гусева, Александр Семенников, Евгений Герасимов, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Степан Орлов и действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже выдвинули свои кандидатуры ранее. 

Также стало известно об еще одной кандидатуре — секретаре бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Илье Свиридове. Среди оппозиционный политиков участвовать в выборах решили Владимир Милов, Илья Яшин и Любовь Соболь. 

Избирательная кампания в Мосгордуму стартовала на прошлой неделе. В этом году впервые пройдет эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #выборы #мосгордума #яшин #соболь

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