Заявки на участие в выборах в Мосгордуму подали девять партий

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что девять партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму с начала избирательной компании. Об этом 10 июня сообщают РИА Новости.

Он подчеркнул, что избирательная компания идет активно.

«За пятницу и субботу подали 84 кандидата. К нам поступили заявки уже из 9 партий, часть из них провели конференции. Четыре партии представили списки», — заявил Горбунов.

Действующие депутаты Московской городской думы — Людмила Гусева, Александр Семенников, Евгений Герасимов, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Степан Орлов и действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уже выдвинули свои кандидатуры ранее.

Также стало известно об еще одной кандидатуре — секретаре бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Илье Свиридове. Среди оппозиционный политиков участвовать в выборах решили Владимир Милов, Илья Яшин и Любовь Соболь.

Избирательная кампания в Мосгордуму стартовала на прошлой неделе. В этом году впервые пройдет эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.