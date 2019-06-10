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18:23   10 Июня 2019
Весь мир

Президент Италии считает, что сохранение мира зависит от сотрудничества стран

Президент Италии считает, что сохранение мира зависит от сотрудничества стран

Лидер Италии Серджо Маттарелла убежден, что за сохранение мира и безопасности отвечает экономическое сотрудничество стран, а не их конкуренция. Речь об этом зашла на открытии 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве.

«Мир возможен только в контексте социальной справедливости, которая требует экономического сотрудничества, а не конкуренции. Универсальность мира происходит из международного характера сотрудничества», — сказал Маттарелла.

Президент Италии отметил, что международные договоры, которые отвечают за будущее мира, должны учитывать ситуацию, которая сложилась сейчас. Это необходимо для того, чтобы не допустить рост безработицы. По его словам, сейчас более 100 миллионов человек не могут найти работу, а около одного миллиарда живет за чертой бедности.

Маттарелла заявил, что в условиях перехода к цифровой экономике необходимые знания и навыки должны быть доступны, чтобы избежать негативных сценариев, которые возможны в подобные переходные периоды.

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Автор: Виктория Разумовская
#италия #маттарелла #безработица #цифровая экономика

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