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18:02   10 Июня 2019
Весь мир

Канада запретит использование одноразовых пластиковых изделий к 2021 году

Канада запретит использование одноразовых пластиковых изделий к 2021 году

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник, 10 июня, заявил, что страна к 2021 году запретит пластиковые предметы разового использования. По его словам, канадцы устали видеть пляжи, парки, улицы и береговые линии, усеянные пластиковыми отходами.

«Я рад объявить, что к 2021 году Канада запретит причиняющие вред окружающей среде одноразовые пластиковые предметы», — сказал премьер-министр.

Крупные корпорации ответят за полный жизненный цикл производимой продукции, продолжил Трюдо. Если компания производит пластиковую посуду и продает товары в полиэтиленовой упаковке, тогда она ответит за сбор и переработку соответствующих отходов.

Полный список пластиковых изделий, которые попадут под запрет, сформируют позже на основе научных исследовании и действии Европейского союза и других стран в этой сфере. ЕС также планирует запретить к 2021 году продажу одноразовых пластиковых тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#канада #общество #трюдо #пластик

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