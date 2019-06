Канада запретит использование одноразовых пластиковых изделий к 2021 году

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник, 10 июня, заявил, что страна к 2021 году запретит пластиковые предметы разового использования. По его словам, канадцы устали видеть пляжи, парки, улицы и береговые линии, усеянные пластиковыми отходами.

Крупные корпорации ответят за полный жизненный цикл производимой продукции, продолжил Трюдо. Если компания производит пластиковую посуду и продает товары в полиэтиленовой упаковке, тогда она ответит за сбор и переработку соответствующих отходов.

Полный список пластиковых изделий, которые попадут под запрет, сформируют позже на основе научных исследовании и действии Европейского союза и других стран в этой сфере. ЕС также планирует запретить к 2021 году продажу одноразовых пластиковых тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Canadians are tired of seeing our beaches, parks, streets, and shorelines littered with plastic waste. Learn more about the action we’re taking to ban harmful single-use plastics: https://t.co/GZBt0K10Nt #BeatPlasticPollution pic.twitter.com/eZ0yT8ckY5