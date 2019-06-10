Канада запретит использование одноразовых пластиковых изделий к 2021 году

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник, 10 июня, заявил, что страна к 2021 году запретит пластиковые предметы разового использования. По его словам, канадцы устали видеть пляжи, парки, улицы и береговые линии, усеянные пластиковыми отходами.

«Я рад объявить, что к 2021 году Канада запретит причиняющие вред окружающей среде одноразовые пластиковые предметы», — сказал премьер-министр.

Крупные корпорации ответят за полный жизненный цикл производимой продукции, продолжил Трюдо. Если компания производит пластиковую посуду и продает товары в полиэтиленовой упаковке, тогда она ответит за сбор и переработку соответствующих отходов.

Полный список пластиковых изделий, которые попадут под запрет, сформируют позже на основе научных исследовании и действии Европейского союза и других стран в этой сфере. ЕС также планирует запретить к 2021 году продажу одноразовых пластиковых тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.