Милонов назвал мини-майданчиком сборище защитников Голунова

Либералы, призывающие россиян выйти на улицу с протестами против задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков, пытаются переломить решения, принятые в полном соответствии с законом, и устроить в стране что-то вроде украинского майдана. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей в понедельник высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

При этом он напомнил, что сам призыв к людям выходить на несанкционированные акции протеста в защиту Голунова, отправленного судом под домашний арест на два месяца, нарушают российское законодательство.

«Ради этого мини-майданчика это и все и затевалось. Изначально эта тема была создана для того, чтобы создать прецедент, когда некая оппозиционная структура, не обрамленная в законные рамки, может переломить законные решения», — предположил депутат.

По его словам, арест Голунова был нужен его нынешним «защитникам» именно как повод для дальнейшей дестабилизации ситуации. При этом Милонов подчеркнул, что инициаторам ситуации не удалось добиться поставленных целей.

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. В ходе личного досмотра правоохранители нашли у журналиста пять пакетиков с наркотическим веществом метилэфедрон общим весом четыре грамма. Кроме того, в квартире журналиста при обыске были обнаружены еще пять граммов кокаина и весы, что позволило заподозрить Голунова в сбыте наркотиков. Никитинский суд Москвы избрал журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Сразу же после этого за Голунова вступились представители оппозиции и либеральной общественности, которые теперь требуют отпустить его на свободу без расследования и суда.