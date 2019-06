Президент США обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 10 июня, обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, который направили против него. По словам президента США, перечисленные компании дискриминируют его. Трамп считает, что демократы сговорились с Facebook, Amazon и Google против него во время выборов.

Ранее Трамп обвинил администрацию Twitter в удалении многих подписчиков. Социальная сеть после критики со стороны президента США заявила, что число подписчиков уменьшилось после удаления ненастоящих аккаунтов. Сейчас у Трампа почти 70 миллионов подписчиков в Twitter.

