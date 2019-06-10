Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Экс-госсекретарь Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее в СМИ появилась информация, что 75-летний Керри входит в список возможных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

Former US Secretary of State John Kerry has ruled himself out of the 2020 Presidential race. More on the story here: https://t.co/E98EKEX9k9 pic.twitter.com/626SA56KnR — Sky News (@SkyNews) June 10, 2019

По словам бывшего госсекретаря, такие мысли его посещали, пока бывший вице-президент Джо Байден не объявил в апреле 2019 года, что собирается баллотироваться на пост президента.

«Я рад, что он участвует, так как мы с ним старые друзья. Я надеюсь, что у нас в итоге будет кандидат, который сможет повести страну в лучшем направлении», — сказал Керри.

Напомним, Керри занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме.