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17:38   10 Июня 2019
Весь мир

Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в выборах президента США

Экс-госсекретарь Джон Керри заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее в СМИ появилась информация, что 75-летний Керри входит в список возможных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

По словам бывшего госсекретаря, такие мысли его посещали, пока бывший вице-президент Джо Байден не объявил в апреле 2019 года, что собирается баллотироваться на пост президента.

«Я рад, что он участвует, так как мы с ним старые друзья. Я надеюсь, что у нас в итоге будет кандидат, который сможет повести страну в лучшем направлении», — сказал Керри.

Напомним, Керри занимал пост госсекретаря в 2013-2017 годах при президенте Бараке Обаме.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #выборы #политика #керри

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