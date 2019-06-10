Защита и обвинение обжалуют приговор экс-полковнику Захарченко

Защита и обвинение обжалуют приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, которому суд назначил 13 лет колонии строгого режима.

На просьбу оценить приговор сам Захарченко заявил, что будет «обжаловать обязательно», сообщает РИА Новости. Такого же мнения придерживается гособвинитель Милана Дигаева.

«Думаю, да, будем», — подчеркнула она.

В понедельник, 10 июня, Пресненский столичный суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей. Обвинение требовало приговорить его к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Захарченко вину отрицает.