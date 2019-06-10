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 Осташко уверен, что защитой задержанного с наркотиками Голунова оппозиция дискредитирует выборы в Мосгордуму

Осташко уверен, что защитой задержанного с наркотиками Голунова оппозиция дискредитирует выборы в Мосгордуму
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18:59   10 Июня 2019
Россия

Осташко уверен, что защитой задержанного с наркотиками Голунова оппозиция дискредитирует выборы в Мосгордуму

Осташко уверен, что защитой задержанного с наркотиками Голунова оппозиция дискредитирует выборы в Мосгордуму

Дело журналиста «Медузы», задержанного на днях по подозрению в распространении наркотических веществ, вызвало широкий общественный резонанс. По мнению политолога Руслана Осташко, оппозиционные личности, выступившие в защиту Ивана Голунова, тем самым пытаются «прогнуть власть», а на самого корреспондента им плевать.

Журналиста либерального издания «Медуза» задержали в прошлый четверг. У мужчины при себе нашли пакетики с метилэфедроном весом в 4 грамма. Позже дома у Голунова обнаружили кокаин с весами.

Оппозиционные личности и издания поспешили броситься в защиту задержанного, несмотря на то, что суд над ним еще не состоялся, а выводов следствие не обнародовало.

Данную ситуацию прокомментировал Федеральному агентству новостей политолог Руслан Осташко. По его словам, либералам, заявившим о невиновности Голунова, на деле плевать на журналиста. Многие из них даже лично не знакомы с задержанным.

Осташко уверен, что защитой задержанного с наркотиками Голунова оппозиция дискредитирует выборы в Мосгордуму

Эксперт считает, что оппозиционно настроенные СМИ лишь удачно зацепились за громкий инфоповод, который создал им Иван Голунов. И теперь представили так называемой «либеральной тусовки» будут пытаться доказать общественности, что Россия – якобы преступное государство, где не соблюдают права человека.

«Оппозиция показала всем, что она может прогнуть власть и поставить себя выше закона», — заявил собеседник ФАН.

Осташко выразил опасение, что ситуация с Голуновым и ее представление либеральными СМИ в выгодном для них ключе может негативно сказаться на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, которые состоятся осенью.

В случае если юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь не получит депутатское кресло (что более чем вероятно), то в ее собственном провале традиционно обвинят власти.

Интересно, что в данной ситуации, когда невиновность Голунова еще не доказана, находятся те, кто выносит «точный вердикт». В их числе главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Сейчас он руководит Общественным штабом по наблюдению за выборами, и, вероятно, станет лоббировать свое мнение в отношении российского правосудия на грядущей выборной гонке, считает Осташко.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #общество #голунов

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