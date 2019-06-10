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17:30   10 Июня 2019
Россия

Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

Полковника Захарченко оправдали по ключевому обвинению

Скандально известный полковник Дмитрий Захарченко оправдан по ключевому из трех обвинений в коррупции. Об этом 10 июня сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в московском зале суда. 

По словам судьи Елены Абрамовой, факт получения взятки в 800 тысяч долларов не доказан. 

«Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать», — огласила судья. 

При этом в начале оглашения приговора судья сообщила, что Захарченко в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов. 

«Суд установил, что Захарченко лично получил взятку группой лиц в особо крупном размере», — заявила судья.

По двум другим обвинениям Захарченко признан виновным. Суд выяснил, что полковник потребовал у Дусса оформить ему скидочную карту в рестораны, за счет которой обвиняемый сэкономил около трех миллионов рублей. Также доказано, что полковник препятствовал расследованию, предупредив руководство Нота-банка о предстоящих обысках. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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