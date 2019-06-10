Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам строгого режима и штрафу

Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко, назначив ему наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима, а также обязав его выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей.

Суд признал Захарченко виновным в получении взяток и в воспрепятствовании правосудию, постановив также лишить бывшего сотрудника МВД воинского звания, государственных наград и возможности в будущем занимать высокие должности на государственной службе. Оглашение приговора суда, как отмечают журналисты, присутствовавшие на заседании, продолжалось 3,5 часа.

Напомним: ранее в понедельник сообщалось, что Пресненский суд оправдал Дмитрия Захарченко по одному из вменяемых ему эпизодов получения взятки, сочтя представленные стороной обвинения доказательства его причастности к преступлению недостаточными.