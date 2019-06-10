Пороховой завод загорелся в Казани

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сообщает о пожаре на заводе по производству пороха в Казани.

По данным ведомства, которые в понедельник приводит РИА Новости, площадь пожара на Казанском пороховом заводе составляет 300 квадратных метров. Горит кровля четырехэтажного заводского здания, при этом угрозы распространения огня на другие строения нет.

Причиной возгорания, как отмечается. стало несоблюдение техники противопожарной безопасности в ходе ремонтных работ.

«Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при пожаре к настоящему моменту не поступало.